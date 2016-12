Milan, la medicina di Seedorf: entusiasmo e un Balotelli tutto nuovo

17:26 - Toda joia, toda beleza: il Milan di Clarence Seedorf non è ancora così, ma contro il Verona si sono visti dei segnali incoraggianti. La ventata d'entusiamo portata dal nuovo allenatore si è respirata a San Siro e ha trascinato i rossoneri alla vittoria, sofferta certamente. E' cambiato sicuramente lo spirito dei giocatori: soprattuto quello di Mario Balotelli. Un Supermario tutto nuovo che ha pressato molto alto, ha rincorso la palla per tutto il fronte d'attacco e poi, con serenità, ha ritrovato il gol su rigore. Ma soprattutto non è mai stato a terra a protestare. Ed ecco anche la dedica a Seedorf, prima con un gesto plateale e poi hai microfoni di Premium Calcio a fine partita. Tra i due è già nato un rapporto speciale, quasi fraterno: la stima reciproca è alla base di tutto.



Il 4-2-3-1 del neo tecnico ha convinto perché tutti hanno dato la loro disponibilità e hanno sposato il progetto. L'olandese ha chiesto il pressing alto ed è stato accontentato, almeno per quasi un tempo perché poi la lancetta della benzina è andata in riserva, la condizione fisica è sempre quella che è, e il Milan ha rischiato, ma non eccessivamente. Per i primi 25 minuti i rossoneri hanno chiuso il Verona nella propria metà campo non facendolo respirare. Honda, Kakà e Robihno sono stati bravi a interscambiarsi tra loro: tutto bene, anche se non sono arrivate moltissime azioni da gol. Zapata e Bonera hanno giocato scolasticamente e hanno sbagliato pochi interventi. Poi positivo anche l'ingresso in campo di Silvestre, una bocciatura per Mexes.

Il gruppo Milan era ed è intatto, ma Seedorf gli ha ridato entusiasmo: nei giocatori si vedeva la voglia di giocare nonostante la fredda e piovosa sera milanese. Poi l'abbraccio finale negli spogliatoi: per volontà di Clarence si farà sempre al termine di ogni partita. Chi ben comincia è a metà dell'opera...