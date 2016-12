Milan, la manager di Seedorf: "Non ho riferito io le frasi di Berlusconi" 

16:47 - ''Non sono io la fonte che ha riferito le frasi di Berlusconi uscite lunedì scorso dopo la partita con il Parma''. Parole di Deborah Martin, la manager di Clarence Seedorf, diffuse con una nota affidata all'Ansa. ''E stato scritto da Il Giornale - continua la Martin - che io sono la fonte: non sono un personaggio pubblico e cerco di evitare apparizioni pubbliche così come, raramente, rilascio dichiarazioni. Tuttavia, la serietà dell'accusa infondata per la quale io sarei stata in qualunque modo la fonte o anche solo coinvolta nelle dichiarazioni di Berlusconi non corrisponde assolutamente al vero e all'Ansa sono a conoscenza come questo non sia vero. Non so chi possa essere la fonte - conclude l'agente dell'allenatore milanista - e neanche mi riguarda, ma tutti sappiamo che non sono stata io''.