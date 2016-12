Milan, la carica di Supermario: "Stagione da leoni"

17:42 - Una stagione da leoni, firmato Mario Balotelli. Non è stata una stagione indimenticabile la sua e quella del Milan, ma Supermario vuole riscattarsi. Dal suo profilo Instagram scrive "Per tutti i leoni come me, questa è la nostra stagione. Senza paura, senza scampo". L'impeto è quello del guerriero. La voglia di vincere c'è, ma bisognerà invertire la rotta sul campo, dove finora ha deluso. Al Milan serve un trascinatore, ma non solo sui social.

Lui è stato più volte accostato ad altri club sul mercato, ma i rossoneri non sono ancora riusciti a piazzarlo e non è detto che se ne priveranno. In questo caso è indiscutibilmente lui l'uomo squadra e dovrà fare quello che non ha fatto finora: prendere per mano la sua squadra. Come direbbe lui "senza paura" e soprattutto "senza scampo".