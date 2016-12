Milan, l'agente di Seedorf accusa: "Curiose queste interviste contro..." 

08:13 - Tra Seedorf e il Milan è una controversia infinita. In particolare, le interviste di alcuni giocatori rossoneri hanno fatto arrabbiare l'agente dell'olandese, Deboarh Martin. "E' molto curioso che improvvisamente determinati calciatori e altre persone escano fuori con lamentele e cose negative su Seedorf - ha scritto - quando solo qualche mese fa un altro allenatore è stato esonerato e nessuno è stato autorizzato a dire una parola".

"Così come i calciatori non vennero autorizzati a lamentarsi dell'allenatore quando c'erano delle difficoltà. Venne loro chiesto di risolverle con l'allenatore e così è stato.Si ricordi che Seedorf è stato un calciatore del Milan due anni fa...nonostante ciò che si dica conosce il Milan - prosegue - . Ha considerato il Milan una famiglia per più di dieci anni. Conosce bene la struttura della squadra e della società... anche per questo è stato chiamato a lasciare la carriera da calciatore nonostante fosse amato in Brasile e in procinto di prendere parte a un'altra competizione". "Da dove proviene questo? - conclude Deborah Martin - Generalmente in club internazionali di questo livello è contro le regole della società per calciatori e impiegati fare questo tipo di dichiarazione senza informare o ottenere il permesso dal club".