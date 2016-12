Milan: l'addio di Kakà avvia la missione-Iturbe

11:27 - E adesso, con gli 8 milioni di euro che risparmia sull'ingaggio annuale di Kakà, il Milan può dedicarsi alla missione, non impossibile, per portare in rossonero Juan Iturbe. Già nelle prossime ore, i dirigenti milanisti parleranno col Verona e con l'entourage dell'attaccante sul quale ci sono altri club italiani (Juve e Roma) e stranieri. Il Milan conta di far valere i buoni rapporti già consolidati e la certezza di dare a Iturbe, molto stimato da Inzaghi, un ruolo da titolare nel 4-3-3.

La valutazione di Iturbe è di 20-25 milioni. Il Verona un mese fa l'ha riscattato dal Porto per 15 milioni. Il Milan ha già predisposto un piano di pagamento. Non sarà facile arrivare vincenti al traguardo, ma in casa rossonera trapela ottimismo.