Milan, Kakà: "Uniti per uscire dalla crisi. Seedorf? E' tranquillo" 

22:15 - Parola di leader, parola di Kakà: "Il Milan tornerà grande". Così il brasiliano prima del match con la Lazio in esclusiva a XXL. "Nelle difficoltà - ha detto al microfono di Carlo Pellegatti - possono nascere nuove opportunità. Siamo uniti per uscire da questa crisi, lo spogliatoio è compatto. In più la vicinanza del presidente Berlusconi ci può aiutare tentissimo. Seedorf? E' tranquillo". Poi su se stesso: "Mai pentito di essere tornato".

La consapevolezza di giocarsi tanto nei prossimi 180 minuti (prima la Lazio e poi la Fiorentina) c'è tutta ma non spaventa affatto Kakà. Anzi, è un'ulteriore spinta a reagire con forza e determinazione: "I momenti difficili fanno parte della vita: bisogna saperli affrontare perché è proprio in situazioni così che nascono nuove opportunità di crescita. Il Milan è sempre una grande squadra, torneremo presto a vincere. Lavoriamo perché questo succeda il prima possibile". Il motto di Kakà ("Dalle difficoltà possono nascere nuove opportunità") fotografa perfettamente anche lo stato d'animo di Seedorf e della squadra: "Clarence è tranquillo, ha tanta voglia di fare e lasciarsi alle spalle questo periodo. Così il gruppo: lo spogliatoio è unito, sappiamo che tocca a noi trovare la strada per dare una svolta positiva".



Un passaggio che pesa sulle spalle di leader come il brasiliano: "Io sto bene, a livello personale sono soddisfatto, sto segnando, sto aiutando i compagni, non ho problemi fisici: certo non sono felice per i risultati ma mai mi sono pentito di essere tornato". Oggi, intanto, c'è la Lazio: serve un risultato positivo per lasciarsi alle spalle una settimana molto agitata, caretterizzata dalla contestazione dei tifosi e, non ultima, anche dall'uscita pesante di Paolo Maldini, polemico con la società e in particolare con Galliani: "Paolo ha molta esperienza - ha chiuso Kakà - e ha espresso i suoi sentimenti che vanno comunque rispettati. Io posso dire ai tifosi di stare tranquilli e di starci vicini perché assieme ci rialzeremo. In più la presenza del presidente Berlusconi, con la sua esperienza, ci aiuterà tantissimo".