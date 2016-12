Milan, Kakà: "Il futuro? Mancano due partite e ho un anno di contratto"

11:29 - Non è bastata nemmeno la mancata convocazione del Brasile a togliere il sorriso a Ricardo Kakà: "Mi è dispiaciuto, ma non sono triste - ha spiegato l'attaccante del Milan -. Il ct è stato coerente con le sue scelte. Il mio futuro? Mancano due partite e vogliamo andare in Europa League. Poi io ho ancora un anno di contratto qui al Milan". Non manca un riferimento a Seedorf: "Abbiamo vinto 6 delle ultime 7 partite, noi siamo con lui".

Il milanista è sereno e consapevole dell'amore dei tifosi: "Forse qui amano più che al San Paolo - ha spiegato a 'Sky' - Per me questo è stato un anno speciale. Ho avuto un solo infortunio e ho aiutato la squadra anche se non è stato sufficiente". Seedorf continua a cambiargli posizione in campo: "Stiamo trovando il posto giusto con il mister, io cerco di dare sempre il mio contributo. Naturalmente se ho meno compiti di copertura posso dare un apporto maggiore davanti, ma io sono sempre a disposizione della squadra". Non tutto è perduto, nelle ultime due partite il Milan si gioca l'accesso in Europa: "Ci servono sei punti. L'Europa League è un nostro obiettivo anche se non è l'ideale per una squadra come il Milan".

Poi si torna a parlare di Mondiale: "Non sono triste perché ho fatto tutto quello che potevo per meritarmi la convocazione. Scolari ha fatto le sue scelte, vanno rispettate. E' stato coerente, perché nelle ultime uscite non mi aveva convocato. La sorpresa sarebbe stato essere chiamato. Robinho? Anche lui c'è rimasto male, più o meno come me". Infine si indaga sui contatti con l'Inter ai tempi in cui giocava nel Real Madrid: "Solo voci, mai nulla di concreto. Ho avuto da sempre un pttimo rapporto con il presidente Moratti, ma se fossi tornato in Italia lo avrei fatto soltanto per il Milan".