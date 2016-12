Milan, Kakà: "Con l'Atletico Madrid ci sarò"

22:43 - Prosegue la preparazione del Milan in vista dell'andata dell'ottavo di Champions, in programma mercoledì sera a San Siro contro l'Atletico Madrid. Ufficialmente continua a rimanere in dubbio l'utilizzo di Kakà, che anche domenica ha lavorato a parte dopo la distorsione alla caviglia destra rimediata nel match col Bologna. Ma il brasiliano, come rivelato da lui stesso ai tifosi presenti a Milanello, è sicuro di farcela.

Seedorf, contro l'Atletico Madrid, avrà a disposizione Bonera ed Emanuelson, che sono tornati ad allenarsi regolarmente col gruppo. Discorso diverso, invece, per Zapata, che dopo l'affaticamento alla coscia ha proseguito con un lavoro personalizzato in palestra.