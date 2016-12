Milan, Kakà: "Atletico Madrid, siamo pronti"

14:56 - A due giorni dalla sfida di Champions con l'Atletico Madrid, Kakà suona la carica: "Dopo l'importante vittoria col Bologna siamo pronti e fiduciosi. Mi piacciono diversi giocatori dell'Atletico, alcuni di loro sono miei amici come Villa". Il brasiliano, attraverso il profilo Twitter del Milan, risponde alle domande dei tifosi: "Seedorf? E' la prima volta che sono allenato da un mio ex compagno, sono contento e penso che farà un ottimo lavoro".

Le domande riguardano gli argomenti più disparati, ma ovviamente si parte dal calcio: "Ho sempre pensato che sarei tornato al Milan. Il gol più bello segnato in rossonero? Ogni gol è importante, ma credo che il migliore sia quello a Manchester nel 2007". I giocatori più forti che ha affrontato, invece, sono "Zidane e Messi, mentre il compagno più forte con cui ho giocato è stato Cristiano Ronaldo". Nessun dubbio sul difensore numero uno: "Paolo Maldini". Per quanto riguarda il Mondiale 2014, Ricky assicura che farà "di tutto per esserci, ma non dipende solo da me. Se a maggio sarò nei convocati, vedremo". Sulla Primavera rossonera: "Quali sono i giocatori pronti per la Prima squadra? Direi Modic, Benedicic e Vido". Nel futuro di Kakà, invece, non ci sarà una panchina da allenatore: "Direi di no, non so se in futuro mi mancherà il campo... chissà!".



Si passa poi alla vita privata, e Kakà rivela quali sono i suoi tre amori: "Gesù, mia moglie e la mia famiglia". Così nel tempo libero: "Sto con i miei figli, cerco nuovi ristoranti e vado al cinema. Mi piace anche viaggiare. Come si trovano i miei figli a Milano? Molto bene, stanno imparando l'italiano. A Luca piace tantissimo il calcio, ama venire allo stadio". Il brasiliano ricorda di essere diventato calciatore grazie "alla famiglia" e cita il suo libro preferito: "La Bibbia". Spazio anche a cinema, musica e hobby: "Non ho un cantante preferito, anche se amo la musica. L'attore che vorrei interpretasse me in un film? Sicuramente Tom Hanks, tra i film adoro il Gladiatore, ma mi è piaciuto molto anche Rush. Se sono bravo in cucina? Faccio le cose più semplici, il mio piatto preferito è la pasta". E se non avesse fatto il calciatore? "Credo che sarei diventato un ingegnere, proprio come mio padre".