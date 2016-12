Milan, Kakà ammette: "Dopo Torino ho pensato di smettere"

23:29 - Da quando è tornato al Milan Ricardo Kakà ha ritrovato la forma di un tempo e i gol sono già sei tra campionato e Champions League. Al suo esordio-bis, in casa del Torino, ci fu però un infortunio che lo fece pensare addirittura al ritiro: "In quel momento ho pensato che non sapevo se avevo ancora voglia di giocare a calcio. Mi son detto: basta". Poi il peggio è passato: "Ora sto bene e grazie al Milan ho ritrovato la gioia di giocare".

La lesione all'adduttore sinistro lo fece stare lontano dal campo per un mese e mezzo, rinunciando allo stipendio fino al completo recupero: "Ho chiamato Galliani e gli ho detto: 'Senta dottore, non so come tornerò, in quali condizioni, non voglio ricevere lo stipendio. Non è che quello ciò che voglio". Un periodo difficilissimo come ha ammesso lo stesso Kakà a Rede Globo: "Avevo creato tutta l'aspettativa del ritorno, poi alla prima partita mi sono rotto. Ho detto basta, non avevo più voglia di giocare a calcio". Poi il ritorno al gol in maglia rossonera contro la Lazio e la rinascita: "Questo ritorno è stato importante, ha fatto la differenza per quanto riguarda le prestazioni".

Il rendimento del brasiliano infatti è decisamente diverso da quello offerto con la maglia del Real Madrid: "Ho imparato l'importanza del fattore psicologico. Quando sei felice il rendimento è migliore, sei più leggero. Col Milan ho ritrovato il piacere e l'allegri di giocare a calcio e ora sono solo al 75-80% della forma". Nessun problema però con Mourinho: "Gli infortuni hanno creato una situazione in cui non c'erano le condizioni per farmi giocare. Non do la colpa a Mourinho o ai suoi comportamenti. Ho sempre rispettato la sua opinione e ho sempre fatto il massimo per fargli cambiare idea su di me. Non ci sono riuscito ma è stata una buona esperienza".