Milan-Juve, Seedorf: "Prestazione davvero buona, siamo sulla strada giusta"

10:48 - Il k.o. contro la Juve non abbatte Seedorf, decisamente soddisfatto della prova del Milan: "La sconfitta c'è, ma la prestazione è stata veramente buona. Siamo riusciti ad imporre il gioco che volevamo, cercando di impedire il più possibile i loro punti di forza. Il gol ha condizionato la gara perché la Juve poi ha potuto amministrare. Sono soddisfatto della crescita dei ragazzi. Il coraggio è importante, siamo sulla strada giusta".

Il tecnico rossonero rende omaggio alla Signora: "La Juventus ha dimostrato la sua forza nell'arco del campionato. Tevez ha fatto la differenza sui due gol, a questo livello è così. Noi abbiamo avuto tante occasioni e non siamo riusciti a segnare, questo fa la differenza. I due gol presi? Si potevano fare meglio alcune letture, l'inserimento di Lichtsteiner poteva essere bloccato. Sul secondo gol se Emanuelson stringe prima, riesce a fare uscire De Jong, ma quando uno fa dei tiri così, come è accaduto ogni tanto anche a me in carriera, si può solo applaudire e fare i complimenti".



Seedorf difende Honda, entrato nella ripresa al posto di Montolivo: "Andiamoci piano con le critiche, sappiamo quanto è difficile il campionato italiano. Non è abituato ad entrare in partite così, non era facile perché l'ho messo in una posizione dove speravo di creare più verticalizzazione. Credo molto in lui e alla lunga ci darà tantissimo". Chiusura sull'Atletico Madrid, contro cui il Milan proverà una complicata rimonta negli ottavi di Champions: " La differenza la fa sempre il gruppo, questo lo abbiamo visto specialmente nelle ultime gare. E' normale che i gol vadano fatti per poter gestire la partita in maniera diversa, ma credo che la squadra sarà pronta per Madrid".

GALLIANI: "BERLUSCONI E' SODDISFATTO DELLA PROVA DEL MILAN"

Adriano Galliani commenta così la sconfitta del Milan contro la Juventus: "Peccato, abbiamo giocato bene, non meritavamo di perdere, né di andare in svantaggio nell'intervallo. Ho appena parlato al telefono con il presidente Berlusconi: è molto sereno e soddisfatto della prova della squadra, il Milan sta crescendo". L'a.d. rossonero racconta dell'incontro con Andrea Agnelli: "Sono risalito in ascensore con il presidente della Juventus, Agnelli, e anche lui riconosceva che il primo tempo è stato di assoluto predominio del Milan". Galliani fa poi il punto della situazione per quanto riguarda Poli, trasportato all'ospedale Niguarda di Milano dopo un violento colpo alla testa rimediato all'inizio del secondo tempo: "E' in ospedale con un trauma cranico. E' una visita di controllo che non dovrebbe dare problemi. E' sempre stato lucido, ricordava tutto, non ha mai perso conoscenza. Peccato, Poli era stato la chiave tattica del match: la sua marcatura su Pirlo aveva funzionato benissimo, e quando è uscito è cambiata partita".