Milan, Jorge Jesus ha detto no: "C'è di meglio" 

20:36 - Il tecnico del Benfica Jorge Jesus ha rifiutato un'offerta per sedere sulla panchina del Milan: "Non mi ha entusiasmato granché, e questo di solito succede quando hai qualcosa di meglio... Ho capito di allenare un grande club come il Benfica e non mi è mai passato per la mente di andare via". Jorge Jesus era nella lista dei possibili candidati alla successione di Seedorf, assieme a Filippo Inzaghi e Unai Emery, l'allenatore del Siviglia.

Un rifiuto in grande stile, uno di quelli che società blasonate come il Milan difficilmente si aspettano: "Sarei potuto andare in un club che mi offriva maggiore stabilità finanziaria - ha rincarato la dose Jesus a 'Benfica TV' -, ma nella mia carriera di allenatore non mi sono mai spostato per soldi. Il Benfica è un grandissimo club e negli ultimi anni ha ottenuto risultati eccellenti anche in Europa". Adesso il presidente Luis Filipe Vieira dovrebbe offrigli un altro anno di contratto sulla panchina delle Aquile: l'attuale accordo scade nel 2015. Il Milan è solo un ricordo.