Milan, Inzaghi: "Vestire questa maglia è un onore, no ai musi lunghi"

16:54 - Primi giorni da allenatore del Milan per Filippo Inzaghi e primi propositi: "Vorrei una squadra propositiva che abbia voglia di fare gioco e lo faccia con il cuore per prevalere sull'avversario". Il riferimento è ai musi lunghi e alle polemiche dell'ultima stagione: "Abbiamo tutto e facciamo il lavoro più bello del mondo. Non si può essere tristi e chi sta fuori dovrà dimostrare che mi sbaglio. La maglia del Milan deve tornare a pesare".

Intorno al Milan della prossima stagione ci sono grandi aspettative: "Questa situazione mi carica ancora di più perché so che chi dà il meglio di sé, alla fine qualcosa raccoglie e i risultati arrivano. Di sicuro i tifosi rivedranno una squadra che lotta e che vuole raggiungere l'obiettivo dando tutto. Vedremo se sarà sufficiente". Proprio ai tifosi è rivolto il pensiero di Pippo Inzaghi: "Il nostro obiettivo è riportare i tifosi a San Siro e far sì che si riconoscano in questa squadra. Non mi pongo limiti, ma credo tanto nel lavoro e nell'organizzazione. Il nostro esempio dovrebbe essere l'Atletico Madrid e cercheremo di lavorare bene per raccogliere qualcosa".

Sulla questione mercato Inzaghi non fa nomi: "La società sa cosa gli ho chiesto e sanno qual è la mia idea di calcio. Ho un modulo preferito ma poi decideremo con il mio staff quale sarà quello migliore per esaltare la rosa. Balotelli? Mario tornerà con voglia il 21 e verrà con noi negli Stati Uniti. Abbiamo uno zoccolo duro importante e i più anziani dovranno darmi una mano per dare un esempio ai compagni. Il gruppo è una cosa fondamentale".