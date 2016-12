Milan, Inzaghi: "Spero che Conte diventi ct della Nazionale"

17:59 - Prima della partenza per la tournée americana, Pippo Inzaghi ha svelato i suoi propositi per la nuova stagione del Milan: "La cena di Arcore? Galliani e il presidente sanno cosa mi serve. Se non arriveranno giocatori, proveremo a guadagnarci la Champions con grinta e determinazione". Negli Stati Uniti si rivede Balotelli: "Vorrei farlo rendere al meglio, con me ricomincia da zero". Infine un auspicio: "Spero che Conte diventi ct della Nazionale".

Sui primi giorni di preparazione

"Sono molto contento, abbiamo lavorato bene. Anche in amichevole i ragazzi stanno cercando di fare quello che proviamo in allenamento. C'è un'atmosfera che aiuta a lavorare bene, sono fiducioso".

Sulla tournée negli Stati Uniti

"Ai ragazzi dico che ogni volta che giochiamo dobbiamo migliorare. Abbiamo partite difficili, avremo tanti giovani, ma siamo il Milan e dobbiamo fare sempre una bella figura. De Sciglio e Abate sono tornati un giorno prima, Balotelli ha voluto un allenatore personale".

Sul modulo

"Sono contento per quello che ho visto negli ultimi giorni, stanno facendo quello che abbiamo preparato. Poi piano piano miglioreremo. Magari nelle prossime partite proveremo anche un altro sistema di gioco, così per capire qual è quello migliore per la squadra. Pirma dell'aspetto tattico, però, voglio costruire un gruppo forte".

Sull’incontro di Arcore

"Il presidente era in gran forma e ha a cuore le sorti del Milan. C’è grande unione da parte di tutti. Galliani sa quali sono le mie necessità, manca ancora qualcosa per arrivare al livello di Roma e Juve. Se non arriverà nessuno proveremo ad arrivare in Champions League con la grinta e la determinazione. Abbiamo tanti giovani interessanti, ma dobbiamo avere pazienza".

Su Balotelli

"Sono sereno, Mario è un giocatore importante e cercherò di farlo rendere al meglio. Azzererò tutto quello che si è detto su di lui, non ho nessun problema con lui. Devo farlo rendere al meglio delle sue possibilità. Mercato? Deciderà la società, se partirà servirà un sostituto perché le prime punte sono lui e Pazzini. Comunque credo che rimarremo così".

Su Mastour

"Bisogna avere calma, ha grandi qualità ma è un '98. Allenarsi con la prima squadra per lui è una grande cosa, ma bisogna stare calmi. Abbiamo tanti giovani importanti, quando sarà il momento giusto li metterò in campo".

Sull'attacco

"Come punta centrale vedo un giocatore come Balotelli e Pazzini, abbiamo due grandi giocatori".

Sui giovani

"Simic vogliamo mandarlo a giocare, mi dispiace molto per l'infortunio di Piccinocchi, lo terremo qui e giocherà qualche partita con la Primavera, dove vogliamo solo '95".

Su Antonio Conte

"Ha creato una mentalità, la Juve comunque sarà la squadra da battere. Se Antonio diventasse ct della Nazionale, sarebbe importantissimo per tutti noi: saprebbe sicuramente come far rendere tutti al meglio".