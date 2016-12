Milan, Inzaghi non è preoccupato: "Avanti con questo spirito"  

12:58 - La terza sconfitta consecutiva non preoccupa più di tanto Pippo Inzaghi. Dopo il ko con il Liverpool l'allenatore del Milan ha speso belle parole per i suoi giocatori: "Dispiace per il 2-0 immeritato, ma era la risposta che aspettavo. Oggi c'è stata una bella reazione, sono contento dei miei ragazzi, non ricordo una parata del nostro portiere, invece del loro c'è stata. Dobbiamo continuare con questo spirito e questa voglia".

Il neo tecnico vede il bicchiere mezzo pieno: "Nel secondo tempo abbiamo fatto una mezz'ora a grande livello, il secondo gol ci punisce troppo. Dobbiamo continuare con questo spirito e questa voglia. Ai miei ragazzi posso dire solo di continuare così, poi quando ci confronteremo con le squadre in Italia i nostri valori verranno fuori".

Certo non mancano alcune frecciatine: "Forse siamo ancora un po' ingenui. Abbiamo preso due gol con palla in possesso, ma sono io che chiedo che la squadra giochi da dietro, siamo il Milan e non possiamo buttare il pallone. Ora andiamo avanti e mi fa piacere la reazione nella fase difensiva da parte di tutti. Fosse finita 1-0 o avessimo fatto 1-1 non ci sarebbe stato niente da dire. Noi nelle nostre difficoltà penso siamo stati all'altezza e questo dev'essere un punto di partenza per le prossime partite".

Ai rossoneri, per ora, manca il gol: "Balotelli può fare anche il centravanti di raccordo. Niang sta facendo bene, ha un bell'atteggiamento, in Italia ci può dare una grande mano e non penso ci siano tanti Dicembre 1994 così forti in giro. Diamogli tempo e fiducia. Gli attaccanti esterni oggi ci hanno dato una grossa mano. Mentre nelle altre partite abbiamo fatto fatica oggi ci siamo giocati la partita contro una delle squadre più forti in Europa".

L'obiettivo è quello di essere pronti per l'inizio del campionato: "Siamo andati in crescendo, cominciamo a vedere una traccia del Milan che vorrei, soprattutto per determinazione. C'è un bello spirito, dobbiamo partire da quello. Nel campionato italiano con questa voglia e questa determinazione possiamo fare bene. Quando saremo al completo potremo fare molto bene. Questa squadra si deve scrollare un po' di dosso le paure dello scorso anno e credo che la partita di questa sera ci debba dare tanta fiducia".