Milan, Inzaghi: "Il mio futuro? Lo decido a breve con Galliani"

21:52 - Pippo Inzaghi al momento non sembra in pole position per la panchina del Milan. Il futuro dell'ex centravanti resta un enigma: "Non ho mai pensato al domani, vivo alla giornata, ho altri due anni di contratto. A breve ci troveremo e decideremo il mio futuro, sono sereno. Galliani non vuole mandarmi via quindi difficile andare in altre squadre: la priorità è il Milan, mi ha sempre dato tutto e voglio incontrarli per sapere i loro progetti".

Superpippo ha partecipato alla serata dedicata a Piermario Morosini, allo stadio di Bergamo: "Con la Primavera mi sono tolto delle soddisfazioni, sto bene dove sono - ha proseguito nella sua analisi a 'Sky' -. Al Milan mi vogliono bene e vedremo cosa il futuro mi riserverà. So bene che mi stimano, mi fa piacere. Ma devo dimostrare tutto, come ho fatto da giocatore cercherò di prendermi i complimenti allenando bene". Non manca una battuta su Clarence Seedorf: "Penso che abbia fatto bene, gli auguro tutto il bene possibile".