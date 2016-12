Milan: Inzaghi e Spalletti su. Montella-Donadoni quasi no 

20:25 - C'è una data: il 18 maggio, finisce il campionato. Ma per sapere a chi sarà consegnata la panchina del Milan 2014-2015 sarà ancora presto. Occorre aspettare. Una settimana dopo, le elezioni europee: dopo le quali, Silvio Berlusconi potrà dedicare il tempo necessario al Milan e scoprire le carte, ovvero la scelta-allenatore. A chi tocca? Proviamo, oggi, a tracciare le linee: no a Seedorf (100 per 100? All'incirca), sì a Inzaghi o Spalletti (facciamo 45 per cento ciascuno), difficile Donadoni e Montella (10 per cento in due). Salvo sorprese, ovvio. E nonostante le belle parole spese per il tecnico della Fiorentina.

Proviamo a spiegare posizioni e possibilità

Attorno a Seedorf continuano a esserci spine e silenzio. I risultati del Milan nel girone di ritorno, il successo nel derby, le possibilità di Europa League hanno un peso specifico. Ma non basta. Seedorf ha messo fra sé e la dirigenza rossonera un solco che a quanto pare risulta incolmabile e i tre anni di contratto, fino al 2016, non contano. Molti non comprendono questo stato di cose, ma tant'è.

Pippo Inzaghi oggi allena la Primavera, a gennaio -per Galliani- poteva già allenare la prima squadra, era stata scelta un'altra strada, ma attorno a SuperPippo il progetto Milan-futuro rimane intatto. Le parole che si spendono per lui sono sempre di alto profilo, le possibiiltà che gli venga assegnata la panchina non sono poche, ma non sono univoche. A Inzaghi si vogliono evitare anche le insidie della prima volta, consentirgli di fare esperienza e poi partire.

Spalletti. E' l'opzione numero uno accanto a quella di Inzaghi. Già ai tempi della Roma e per il dopo-Ancelotti, Spalletti era nella lista di Berlusconi: per la qualità del suo gioco e i risultati ottenuti. Le attenzioni si concentrano su di lui, il tecnico è legato allo Zenit fino al 2015, anche se è stato esonerato due mesi fa, con un contratto di 4 milioni a stagione.

Montella. Su di lui, parole lusinghiere di Berlusconi ("Mi è molto simpatico"), e la certificazione delle sue qualità tecnico-tattiche. Al momento però gli indizi di fermano qui e non ci sono margini di manovra sensibili.

Donadoni, infine. Fa parte del storia del Milan del mito di Sacchi, e poi di Capello, da allenatore sta facendo grandi cose al Parma, per due ani ha guidato la Nazionale. Ma non è intorno a lui che si concentrano le attenzioni milaniste. Che pure ci sono state e ci sono.