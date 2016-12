Milan, Inzaghi e Berlusconi fra modulo e mercato 

11:59 - In attesa di dare il benservito a Clarence Seedorf, il Milan e Pippo Inzaghi programmano il futuro. Anche il secondo incontro fra l'allenatore in pectore, Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, ad Arcore, è servito a gettare le basi per la nuova stagione. Si è parlato di modulo: i rossoneri torneranno al 4-3-1-2 caro al presidente, con Kakà ed El Shaarawy possibili trequartisti. Pippo ha chiesto due rinforzi in difesa e un esterno di centrocampo.

Inzaghi e Galliani sono arrivati a Villa San Martino intorno alle 21. Ne sono usciti qualche ora dopo, ovviamente con le bocche cucite. Fin quando non verrà chiarita la posizione del tecnico olandese, niente dichiarazioni. Con Clarence - è stato ribadito durante il summit - sarà un duro braccio di ferro e gli annunci potrebbero tardare. Ma a tavola si è parlato tanto, con Berlusconi visibilmente carico. Nel nuovo modulo sarà fondamentale la figura del trequartista: Kakà, ovviamente, parte in pole position, ma sarà insidiato da El Shaarawy e Honda. Il Faraone, che si trova più a suo agio nel 4-3-3, potrà cimentarsi nella posizione, affinare le sue abitudini e tornare al centro del progetto. Il giapponese va rilanciato, così come Riccardo Saponara - in comproprietà col Parma - che il nuovo allenatore vuole valutare prima di decidere o meno per la cessione.

Il reparto da ricostruire è la difesa: Inzaghi ha chiesto un terzino sinistro che possa dare il cambio a De Sciglio, oltre a un centrale. Resterà uno fra Rami e Mexes. Per il primo è sempre aperto il canale con il Valencia, anche se il Milan ha fatto scadere volutamente i termini per il riscatto (fissato a 7,5 milioni). Vorrebbe spendere meno e contare sulla volontà del calciatore. Galliani, da questo punto di vita, ha fatto trapelare un certo ottimismo, chiarendo di aver tempo fino all'1 settembre. Paletta è un altro osservato speciale. Pippo vuole anche un esterno d'attacco, magari da usare a gara in corso o in moduli alternativi. Resta forte la candidatura di Biabiany, sale Siqueira. In attacco, inoltre, è stata ribadita la rinuncia a Taarabt (pupillo di Seedorf) e la "cedibilità" di Balotelli. Ma questo discorso sarà approfondito al termine del Mondiale.

La serata, come ovvio, è stata rovinata dall'infortunio di Montolivo nell'amichevole fra Irlanda e Italia. L'ad rossonero si è subito attivato per conoscerne le condizioni e i tempi di recupero: non ha trovato, stavolta, risposte molto confortanti.