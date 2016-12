Milan, Inzaghi: "Balotelli? E' un patrimonio, tocca a me valorizzarlo"

09:18 - Prima ufficiale per Pippo Inzaghi da allenatore del Milan. Accompagnato da Galliani e Barbara Berlusconi, il tecnico ha illustrato alcuni punti fermi della nuova gestione: "Il mio obiettivo è ricreare un gruppo coeso, fatto di regole e rispetto per i tifosi e per la maglia che indossiamo. Con la società siamo d'accordo: vogliamo tornare a vincere". Su Balotelli: "E' un patrimonio del nostro calcio, io devo valorizzarlo. Con me gioca chi lotta".

Il nuovo allenatore ha già parlato con Supermario dopo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale: "Le critiche devono fortificarlo. Anche io nel corso della mia carriera sono stato criticato, a volte anche ingiustamente, ma anche queste cose rientrano in un percorso di vita. Mario è un patrimonio del calcio, può fare la differenza e tocca a me valorizzarlo al massimo. Mi ha anche chiesto di mandargli un preparatore in vacanza, questo mi sembra un ottimo punto di partenza". Ma nel Milan, come rimarcato più volte da Inzaghi nel corso dell'incontro con la stampa, non ci sarà spazio per chi sgarra: "Dato che questa squadra l'anno scorso è arrivata ottava, con me tutti ripartiranno da zero. Chi mi dimostrerà la propria bravura e la propria disciplina, allora giocherà. Mi auguro e sono sicuro che Balo sarà un esempio per gli altri". Le regole ferree però potranno metterlo a dura prova: "Penso che un giocatore del Milan non possa sbagliare fuori dal campo, non possa sbagliare alimentazione e debba fare una vita da atleta. Il mio Milan, quello con Ancelotti in panchina, era perfetto da questo punto di vista. Eravamo assatanati, volevamo vincere e spesso, forse, non ci godevamo neanche i successi perché pensavamo al traguardo successivo. Cercherò di far capire ai ragazzi che servirà la stessa ambizione".

Le aspirazioni di Superpippo sono legittime, la fermezza un po' sorprende: "Due anni fa ho intrapreso questa nuova carriera, sperando un giorno di arrivare sulla panchina del Milan, che è stata la squadra della mia vita e dei miei sogni. Per alcuni l'obiettivo è allenare il Real, per me il Milan. Spero che i risultati siano all'altezza. Obiettivi immediati? Non penso al gioco, non ora. Voglio ricreare un Dna vincente, quello che appartiene alla storia di questo club. Poi voglio ricreare un gruppo che arrivi a Milanello con il sorriso. Non giudico l'operato di chi c'è stato prima di me, ma se siamo arrivati ottavi qualcosa non è andato per il verso giusto". Quali sono i valori da trasmettere? "La sincerità è fondamentale in un allenatore, uno che trasmette delle regole deve essere il primo esempio per i giocatori. Cercherò di essere me stesso, non voglio copiare nessuno. Spero che i miei giocatori recepiscano la mia voglia e la mia applicazione".

"Quando ho accettato l'incarico - continua Inzaghi nella sua disamina - ho guardato i valori umani, prima che tecnici, dei giocatori. Io credo molto in questa squadra e che possa tornare quella che è stata. Gli ex compagni un problema? Potranno essere solo un aiuto per me. Io voglio il rispetto del mio ruolo, dei miei collaboratori e della maglia che indossano. Non so cosa può fare questa squadra, ma so che la squadra lotterà. Chi non lotta non può giocare nel mio Milan". Il passaggio dal campo alla panchina, sebbene sia stato attutito da due anni nella giovanili, non è esattamente automatico. L'esperienza di Seedorf insegna qualcosa: "Conte mi ha detto che l'unica cosa che cambia quando diventi allenatore è che non dormi più la notte. Quando le cose vanno male la colpa è nostra, ma io sono pronto a questo tipo di situazioni. Un allenatore deve imparare ogni giorno, tutti sbagliamo. Io attingo dagli allenatori che ho avuto, soprattutto Ancelotti che è l'emblema dell'allenatore che si fa amare e rispettare dai suoi giocatori".

Capitolo mercato: "La società farà quallo che è possibile per tornare a vincere. Io spero di far capire ai ragazzi che voglio un Milan propositivo, voglio che torni questo spirito, e la gente ci deve stare vicina, avendo un po' di pazienza perché qui non abbiamo ancora la bacchetta magica. Una volta giocare a San Siro con il Milan non era facile per nessuno, vogliamo tornare a far paura, proponendo un calcio d'attacco. Cercherò di portare il mio metodo, a me piace il 4-3-3 o il 4-4-2. Menez e Alex? Non sono qui per caso, erano giocatori ambiti da altri club, li abbiamo valutati attentamente e strappati alla concorrenza". Si riparte dall'entusiasmo dei tifosi: "Oggi arrivando a Casa Milan in pullman mi sono venuti i brividi. Ho trovato un ambiente e un'atmosfera bellissimi, non avevo bisogno di conoscere il tifoso del Milan ma la passione è incredibile. Ho letto anche uno striscione (Torniamo il Milan, ndr), tutti dobbiamo ripartire da quella rabbia".

Infine Pippo ha un pensiero per il presidente: "Berlusconi mi ha colpito perché ha vinto tutto e ha investito molto ma ha ancora l'entusiasmo di un ragazzino. Questo mi ha dato una grande voglia. Speriamo che venga più spesso, lui potrebbe essere il grande acquisto del Milan perché porta una grande carica".