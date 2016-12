Milan, intervento riuscito per Montolivo

11:06 - L'intervento chirurgico su Riccardo Montolivo, durato 2 ore, è tecnicamente riuscito. Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha aggiornato tutti sulle condizioni del centrocampista dopo la frattura della tibia durante l'ultimo Italia-Irlanda. Montolivo è stato operato alla clinica "la Madonnina" di Milano dall'equipe medica composta dai professori Schoenhuber e Pozzoni coadiuvati dal prof. Accetta e dallo staff medico rossonero.

Il giocatore è stato sottoposto ad una anestesia totale per l'intervento sulla tibia fratturata e l'intervento, durato in totale meno di 2 ore, è tecnicamente riuscito. Ora per Montolivo ci sarà un periodo di assoluto riposo di circa 40 giorni, poi il giocatore sosterrà esami di controllo che stabiliranno al meglio i tempi di recupero, salvo complicazioni.

Recupero in 6-7 mesi: "I tempi biologici sono questi". Così il dottor Herbert Schoenhuber, dopo aver operato Montolivo, che ha escluso la possibilità di vedrlo in campo tra 4-5 mesi: "No, penso di no. E' andato tutto bene - ha detto - fra 40 giorni faremo i controlli e decideremo il da farsi". Per sanare la frattura alla tibia sinistra rimediata dal centrocampista del Milan sabato nell'amichevole con la Nazionale, "è stato messo un chiodo dentro l'osso", come ha spiegato il chirurgo, uscendo dalla clinica La Madonnina, e specificando che "non è stata inserita una placca fuori per non aprire l'area della frattura e consentire una guarigione migliore".

Al risveglio dopo l'intervento per sanare la tibia sinistra fratturata, Riccardo Montolivo ha sorriso al padre e per prima cosa gli ha chiesto come era andata l'operazione. ''Da papà io posso dire che siamo contenti di come sono andate le cose'', ha spiegato Marcello Montolivo che è uscito per pochi minuti dalla clinica La Madonnina prima di tornare nella stanza dove è ricoverato il figlio. ''Sono stato in sala operatoria ma solo per restare vicino a Riccardo - ha raccontato ancora il padre del centrocampista, che è un ex anestesista -. Al risveglio Riccardo era brillante, sereno, mi ha chiesto com'era andata e gli ho spiegato che era andata in maniera eccellente. Lui è un positivo, aveva grande fiducia nei professionisti che l'hanno operato ed è andato tutto bene''.

LA VISITA DI BERLUSCONI

E anche il presidente del Milan Silvio Berlusconi è arrivato intorno alle 17:00 alla clinica La Madonnina di Milano per fare visita al capitano rossonero