Milan-Inter Primavera, 9 aprile: torna il Faraone

14:58 - Una data: mercoledì 9 aprile, e il campionato Primavera ha in calendario il recupero Milan-Inter, derby di metà marzo rinviato. Ebbene, per quel giorno -lo si dice sommessamente, come riporta il sito Milan News- è previsto il ritorno in campo, con tutte le cautele del caso, di Stephan El Shaarawy, dopo quindici terribili mesi di infortuni, sofferenze, speranze, lavoro e adesso si vede una luce. Se tutto andrà come previsto, il Faraone potrebbe tornare fra i convocati la domenica successiva, 13 aprile, Milan-Catania. Prima Inzaghi e poi Seedorf: gli effetti speciali non mancano.