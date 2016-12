Milan in infermeria: per Pazzini naso rotto, Balo in dubbio per la Juve 

12:52 - L'attacco del Milan in infermeria in vista della supersfida contro la Juventus di domenica. Balotelli è ancora in dubbio per la contusione alla spalla e solo a ridosso del match si deciderà il suo utilizzo. Pazzini, invece, è uscito malconcio dalla sfida con la Sampdoria: frattura al naso che i medici hanno cercato di ridurre con una manipolazione. Contro i bianconeri dovrebbe esserci con la maschera protettiva. Potrebbe rientrare Robinho.

Il brasiliano soffre ancora di un infortunio muscolare al lungo adduttore della coscia sinistra, ma per la partita di domenica potrebbe tornare a disposizione. Pazzini in giornata farà dei nuovi esami per capire l'entità dell'infortunio: la maschera è già pronta. Per ora l'unico attaccante senza problemi fisici è Petagna. Allarme per Seedorf che in questa settimana cercherà di recuperare i pezzi.