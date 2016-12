Milan in corsa per l'Europa League con l'obiettivo Inter 

20:39 - Dieci punti in quattro partite: il Milan, dopo aver toccato il fondo con la sconfitta contro il Parma, è saputo ripartire e ora viaggia ad altissima velocità. A Genova la squadra di Seedorf non ha perso il treno europeo che porta alla qualificazione in Europa League, ora veramente alla portata. L'obiettivo dei rossoneri è questo, ma anche il sorpasso all'Inter per un derby che durerà sei partite: nelle ultime quattro recuperati 7 punti ai nerazzurri.

La terza vittoria consecutiva, come non accadeva da un anno, rilancia il Milan verso l'Europa. Non sarà rimonta da Champions, ma i rossoneri non hanno nessuna intenzione di rimanere fuori dalle coppe. La società ha chiesto espressamente a Seedorf la qualificazione in Europa League e l'allenatore rossonero non vuole deludere Galliani e Berlusconi. La cavalcata è cominciata a Roma contro la Lazio ed è proseguita su campi difficile come quelli della Fiorentina e del Genoa. Ora il calendario sorride e con degli scontri diretti ancora da giocare il destino sembra essere nella mani dei rossoneri. L'obiettivo dichiarato è il quinto/sesto posto, ma c'è ne un altro che a Milanello non dicono: il sorpasso all'Inter ora lontano solo 5 punti. I nerazzurri sono in crisi e c'è ancora il derby alla terzultima giornata che a questo punto sarà proprio un vero e proprio spareggio. L'Europa stuzzica la fantasia, ma lo sgambetto ai cugini è ancora più eccitante.