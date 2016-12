Milan, il rimpianto di Galliani: "Tevez? L'ho abbracciato" 

13:21 - Soddisfatto per la prestazione del Milan meno ovviamente per il risultato, fra l'altro griffato proprio da un suo pupillo come Tevez. Ecco Adriano Galliani il giorno dopo il ko con la Juve: “Scudetto ai bianconeri? Penso di sì ma non lo dico se no dicono che porto sfortuna. Il Milan ieri ha giocato molto bene, chiudere il primo tempo in svantaggio è stata una cosa incredibile ma il calcio è così. Tevez? L’ho abbracciato prima della partita".

"Mi è spiaciuto molto che sia uscito Poli" ha poi continuato l'amministratore delegato del Milan. "Senza togliere nulla a Saponara, la scelta di Seedorf di mettere Poli su Pirlo è stata perfetta. Dopo due partite belle senza vittorie, spero in due successi con partite brutte. Siamo comunque in un momento di crescita, che il Milan giochi bene mi sembra evidente. Panchina d’Oro a Conte? E’ meritata, ha grandi meriti nelle vittorie della Juventus". Un Milan, nonostante la sconfitta, che può essere fiduciose per i prossimi impegni in campionato e Champions: "Ho visto un Atletico molto tosto con il Real, poi i risultati prescindono dal gioco a volte. Noi giocheremo la nostra partita, poi vedremo cosa succederà, loro sono una squadra tosta. L’Atletico è focoso come il loro allenatore, è un complimento questo" Poi il capitolo infortuni: "Poli? Ho parlato con lui, si è fratturato un dito nella caduta. Ha avuto un trauma cranico, per fortuna senza conseguenze. Nulla di grave comunque". Infine i riscatti: "Rami e Taarabt? Vanno trovate le soluzioni, abbiamo tempo fino alla fine di maggio. Le cifre sono circa quelle che si sono lette".