Milan, il nuovo logo nella seconda maglia 2014/15: subito polemica

19:50 - Risolta la questione allenatore con l'ufficializzazione di Pippo Inzaghi, è tempo di nuove polemiche al Milan. Al centro dell'attenzione c'è la seconda divisa della prossima stagione: bianca con strisce orizzontali ma con un nuovo logo sul petto. Al posto dello stemma ufficiale, infatti, sarà applicato - come rivelato in anteprima da Voetbalshirtjes.com - il nuovo logo di "Casa Milan". Dai i tifosi al posto dei consensi sono partiti gli insulti.

Questa scelta ha subito suscitato non poche critiche da parte dei tifosi rossoneri che, sui forum e sui social network, non hanno perso tempo a far sentire la propria rabbia. Al posto dei consensi sono arrivate critiche e insulti: "Meglio la B con la maglia vecchia che vincere qualcosa con queste maglie", si legge, ed è chiaro che siamo all'estremo delle esagerazioni. Meglio quelli che si fanno scudo con l'ironia "Visto che il nuovo corso va matto per l'inglese: don't touch, please".

IL COMUNICATO UFFICIALE

In merito ad alcune indiscrezioni di stampa relative alla seconda maglia della prossima stagione, AC Milan precisa che il logo ufficiale non è stato modificato. Infatti, sulla prima maglia sarà presente, come noto, lo stemma della città di Milano; sulla seconda, e solo per la prossima stagione, ci sarà il logo di Casa Milan. La terza maglia, di colore giallo, conserva invece il logo ufficiale del Club.