Milan, i flop dei Miti che tornano in panchina 

16:20 - Carlo Ancelotti, potere della suggestione e di un senso di appartenenza che rimane addosso: il rossonero, il Milan. Ripensare a lui, per rifare la squadra e ripartire dopo questa stagione-no, doppio allenatore e nessuna prospettiva, è l'elemento nuovo nel mare di ipotesi-panchina. Certo: ci sono di mezzo il Real Madrid, 7 milioni di ingaggio, la Champions League, quel sogno (ancora?) di Ancelotti di allenare un giorno la Roma, ma Garcia è inamovibile, ma tant'è. Le idee, prima delle scelte, scatenano di tutto, soprattutto le emozioni. E il calcio vive (anche) di questo.

In tal senso, il Milan di Silvio Berlusconi ha già lasciato tracce di soluzioni così. Con i Grandi della panchina che hanno contrassegnato i 28 anni di gestione: Arrigo Sacchi e Fabio Capello, oggi Ancelotti. Come sono andate?

Sacchi è stato l'artefice del primo, immenso Milan 1988-1991, sei trofei euro-mondiali e lo scudetto. Richiamato alla base nel novembre 1996, dopo la breve parentesi di Oscar Tabarez, e dopo aver chiuso l'esperienza in Nazionale, Sacchi non riuscì a compiere i prodigi del suo primo MIlan. Anzi: fuori subito dalla Champions League, decimo in campionato, l'infelice scelta del ritorno per sé e per il club. Succede, quando prima si è vinto troppo, anche al di là dei sogni.

Capello, arrivò nell'estate del 1997 al posto di Sacchi, proprio come era accaduto nel '91: staffetta allo stesso modo segnata dall'onda emotiva dei 4 scudetti e della Champions League '94, a suo modo epica perché fu il 4-0 al Barcellona di Cruyff. Che cosa c'era di meglio del Capello-bis, dopo il meraviglioso quinquennio 1991-1996, e fra l'altro reduce (Capello) dal blitz-scudetto col Real Madrid? Fu un disastro, con l'undicesimo posto e una sorta di crisi di rigetto, d a parte della squadra, verso l'allenatore di ritorno.

E' chiaro che non accade sempre così, e con Ancelotti (8 stagioni in rossonero, 2 Champions League, un Mondiale, uno scudetto e altro), potrebbe essere diverso, se non l'opposto. Ma la Storia del Milan qualcosa insegna: al di là di emozioni e suggestioni.