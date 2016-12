Milan, Honda: sveglia all'alba per le visite mediche poi a Milanello

10:12 - Sveglia all'alba per Keisuke Honda, sbarcato ieri sera a Milano, e subito visite mediche di rito. Attorno alle ore 8.15 si è presentato alla clinica "La Madonnina": la conferma che il club rossonero non vuole perdere tempo, in modo da poter mettere a disposizione di Allegri al più presto il trequartista. Honda, accompagnato dal suo preparatore, è arrivato alle 16 a Milanello, dove ha incontrato l'ad Galliani, il tecnico Allegri e i nuovi compagni.



Poi Honda si è messo subito al lavoro con il responsabile dei preparatori atletici Simone Folletti sul campo centrale, dove ha svolto dei giri di campo ad andatura leggera. In serata il suo ingresso nel mondo Milan sarà completato con una cena in un ristorante in pieno centro a Milano insieme all'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani con il quale assisterà al big match tra Juve e Roma. Lunedì il giapponese sarà poi in tribuna a San Siro per assistere alla sfida dei suoi nuovi compagni di squadra contro l'Atalanta. Mercoledì la conferenza stampa di presentazione alle 12.30. Per il suo debutto, invece, non c'è ancora una data precisa, anche se potrebbe giocare almeno qualche minuto in casa del Sassuolo.