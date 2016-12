Milan, Honda si fa male e salta il Catania 

16:01 - Incidente di percorso per Keisuke Honda: come spiega il Milan in un comunicato ufficiale, infatti, il giapponese "ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra" durante l'allenamento di giovedì. Il numero 10 starà fuori una settimana e sarà costretto a saltare la gara di domenica sera a San Siro contro il Catania. Solo lunedì scorso Honda aveva trovato il primo gol in campionato con il Milan nella trasferta di Marassi col Genoa.