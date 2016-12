Milan, Honda miglior giocatore asiatico 2013

19:46 - Da oggetto ancora non identificato al Milan a "miglior giocatore d'Asia" il passo è breve, anzi, brevissimo. Keisuke Honda, il numero 10 rossonero che tanto sta facendo discutere i tifosi dopo il suo arrivo in pompa magna, è stato premiato dal magazine cinese Titan Sports prima del match contro il Parma come il migliore tra i calciatori asiatici di nascita o militanti, relativamente all'annata 2013. Di quell'Honda, per ora, resta solo la chioma.

I primi tre mesi negativi dell'esperienza italiana, dunque, non hanno influito sulla considerazione che i giornalisti asiatici hanno del trequartista giapponese. Troppo importanti le prestazioni fornite nel 2013 con la maglia del Cska Mosca per cambiare un'opinione radicata sulle qualità del giocatore. E che questa forza sia solamente celata dietro a una difficoltà oggettiva di ambientamento è la speranza di tutti i tifosi del Milan che, per il momento, hanno ammirato un giocatore in evidentemente difficoltà psicologica e fisica.

In Asia però Keisuke Honda resta un idolo, un fuoriclasse dentro e fuori dal campo che porta soldi e pubblicità anche alle casse rossonere. Nel premio consegnato dal magazine cinese Titan Sports, dove a votare sono appunto i giornalisti asiatici, Honda si è classificato davanti a due giocatori del Guangzhou Evergrande allenato da Marcello Lippi e campione d'Asia, Conca ed Elkeson, a Son Heung-Min del Bayer Leverkusen e a Zheng Zhi sempre del Guangzhou Evergrande. Fuori dalla classifica l'interista Nagatomo.