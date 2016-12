Milan, Honda è sbarcato a Milano: l'8 gennaio la presentazione

10:05 - L'Honda-day a Milano è arrivato. Dopo mesi di chiacchiere e trattative in chiaroscuro, il primo giapponese dell'ultracentenaria storia del Milan è sbarcato all'aeroporto di Malpensa alle 18:17. Ad attenderlo tanti cronisti e altrettanta curiosità per quello che sarà il prossimo numero 10 rossonero. La nuova avventura con la squadra inizierà alla vigilia di Milan-Atalanta dopo le visite mediche di rito in una clinica milanese.

Probabilmente lo stesso Keisuke Honda sarà in tribuna per assistere al match dell'Epifania a San Siro ma solo mercoledì 8 gennaio verrà presentato alla stampa con la consueta conferenza stampa, fissata per le 12.30 per favorire anche i palinsesti televisivi nipponici. In Giappone, infatti, è già scoppiata la Honda-mania con le divise numero 10 rossonere che già stanno spopolando sul mercato asiatico. Infine, il giocatore sarà a disposizione di Allegri già per la partita in casa del Sassuolo, mentre non sarà convocabile in Champions League avendo già giocato il girone eliminatorio con il Cska Mosca.

Dopo l'arrivo a Milano, Honda è andato diretto in hotel dove è arrivato intorno alle 20, subito dopo (erano le 21) ha cenato da "Giannino" mangiando un antipasto e spaghetti al pomodoro. Dal noto ristorante in zona "Repubblica" è uscito intorno alle 23.

Domenica sono previste le visite mediche che impegneranno tutta la giornata del giapponese. Lunedì, invece, sarà a San Siro per il match contro l'Atalanta e, infine, martedì a Milanello per allenarsi con i nuovi compagni di squadra.

"POSSO FARE QUALCOSA DI SPECIALE"

"Capisco la situazione, so che tutti si aspettano molto da me. Io penso di poter fare qualcosa di speciale, di cambiare qualcosa, sono fiducioso". Sono queste le prime parole di Keisuke Honda, che si p presentato ai microfoni di Milan Channel dopo l'atterraggio a Malpensa. "Guardavo sempre il Milan in tv - ha spiegato sorridendo il giapponese - e sono davvero felice di essere arrivato: il Milan è una leggenda, questo è il mio sogno che diventa realtà".