Milan, gol liberazione per El Shaarawy: "Ora la Nazionale"

10:29 - Dopo 11 mesi tormentati, il Faraone è tornato. Alla prima uscita col Milan targato Inzaghi, El Shaarawy ritrova gol ed entusiasmo. "E' stata una liberazione - ha detto l'attaccante dopo la vittoria col Renate -. Ho dentro tanta voglia di riscatto, e ce l'hanno anche i miei compagni". "Balo? Lo aspettiamo, crediamo che possa fare grandi cose - ha aggiunto -. L'amichevole dell'Italia di settembre con l'Olanda è uno dei miei obiettivi".

Milan e Nazionale, dunque. Il Faraone ha le idee chiare e dopo tanto tempo lontano dai campi ha voglia di dimostrare le sue qualità. A cominciare dai gol, "medicina" che guarisce tutti gli attaccanti. E se il buongiorno si vede dal mattino, la rete col Renate promette bene per il futuro di El Shaarawy nella squadra di Inzaghi: "Ho voglia di ricominciare a giocare è arrivato il gol e sono molto contento devo solo continuare così". "C'è voglia di riscatto da parte di tutti i miei compagni perché la scorsa stagione non è stata delle migliori, ma c'è grande desiderio di ricominciare bene la stagione - ha spiegato -. Adesso ci stiamo impegnando e lavorando molto bene a Milanello. Ci sono tutti i presupposti per fare una bella stagione".



Infine un messaggio speciale per Allegri: "Faccio un grande in bocca al lupo a Mister Allegri perché è stato un allenatore che mi ha dato tantissima fiducia".