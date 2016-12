Milan, gli stipendi saranno tagliati del 20%

11:47 - Senza Champions League gli stipendi dei giocatori del Milan saranno tagliati del 20%. Lo ha confermato Adriano Galliani che ha spiegato come nei contratti dei giocatori rossoneri sia ormai stata da tutti accettata una clausola che prevede proprio questo. Alla base di ciò c'è il mancato approdo in Champions o Europa League. Intanto Kakà precisa: "Ne parleremo a fine stagione". L'a.d., invece, è chiaro: "Non ci sono discussioni in merito".

Dopo cinque anni consecutivi di ribalta Champions, i rossoneri dovranno subire un netto ridimensionamento che passa proprio per un taglio degli stipendi. Nessuno potrà sottrarsi a questa nuova strada anche perché tutti, indistintamente, hanno accettato le nuove condizioni imposte dal club. Kakà, dopo il match pareggiato contro la Lazio, ha spiegato proprio ai nostri microfoni, di non voler parlare di questo argomento se non a fine stagione. Ma è chiaro forse qualcosa per il brasiliano potrebbe cambiare visto che per tornare in rossonero, il centrocampista si era già decurtato lo stipendio.