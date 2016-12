Milan, Galliani: "Van Ginkel? Inzaghi ne parla bene..."

10:31 - Il clima è buono e dopo un'estate da depressi la notizia, unita al successo nell'esordio di campionato con la Lazio, può far stare sereni. Fatto sta che Adriano Galliani rispolvera con piacere il sorriso dei giorni migliori e sfodera occhi vispi perché, racconta a Sky, "ho sensazioni molto positive". "Abbiamo giocato una sola partita, peraltro bene, Berlusconi è tornato a seguire con entusiamo la squadra e i nuovi possono dare molto al Milan".

Già, i nuovi, quelli dei giorni del Condor, gli acquisti last minute - per dirla tutti del Galliani minute - stanno dando soddisfazioni forse al di là delle aspettative. Manca il riscontro del campo, delle partite vere, ma Pippo Inzaghi, si dice, è contento che nemmeno una Pasqua: "Pippo di ha parlato molto bene Van Ginkel - rivela l'ad rossonero -, è appena arrivato dopo aver giocato con la sua nazionale, ma i test sono buoni. E' un giocatore di grande talento che dovrebbe darci una mano. Esattamente come Bonaventura e Torres, tutti rinforzi dell'ultima ora che ci garantiscono molte possibilità tattiche. E' vero che Inzaghi ha detto che Bonaventura è un campione? Campione, fenomeno, non ricordo: sicuramente dice che è molto bravo...".E allora ecco che la "felicità di massa" diventa comprensibile, giustificata: "Non so, è che si respira nell'aria - dice un sorridente Galliani -. C'è grande positività, anche per merito del presidente Silvio Berlusconi, che è tornato a seguirci con passione. Poi, ovvio, conteranno i risultati".

A partire da Parma, "una trasferta difficile". "Fare bene anche lì ci permetterebbe di affrontare la Juve con serenità, magari di fronte a 80mila tifosi. Contro la Lazio era 35mila, ma c'era elettricità, si sentiva un'aria buona".