Milan, Galliani: "Seedorf darà una scossa alla squadra, è molto carico"

08:11 - "Seedorf darà una scossa alla squadra". Parola di Adriano Galliani, che si mostra ottimista per il futuro e allo stesso tempo dispiaciuto per il passato: "Allegri? E' il destino degli allenatori, i 22 punti del girone di andata hanno portato a una scelta che di solito noi evitiamo - spiega l'a.d. rossonero -. Con il presidente Berlusconi abbiamo deciso che la soluzione migliore era Seedorf, che è arrivato in maniera velocissima e sono fiducioso".

Dopo i primi incontri con Seedorf, Galliani ha avuto "solo sensazioni positive. Tutti sono stati molto collaborativi e ho sentito Clarence molto carico. Se farà da allenatore quanto ha fatto da giocatore, saremo molto, molto contenti". Sul mercato: " Non ne abbiamo parlato e comunque non lo rivelerei. Come tutti, il Milan vuole sfoltire la rosa ma bisogna fare delle cessioni prima di pensare a comprare".



L'amministratore delegato del Milan, poi, spiega come mai il club non abbia puntato - per ora - su Inzaghi: "Sta facendo benissimo ed è d'accordo anche Pippo che deve proseguire il suo cammino in Primavera, diventerà un grande allenatore".