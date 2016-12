Milan, Galliani risponde ad Allegri: "E' un furbacchione"

22:30 - "Non carichiamo di pressione Inzaghi". Adriano Galliani prova a smorzare l'entusiasmo intorno al tecnico, ma fissa il prossimo obiettivo del Milan: "Se dovessimo vincere a Parma e affrontare la Juve in testa alla classifica potrebbe essere un bel viatico. Un successo darebbe continuità alla prima vittoria". L'a.d. commenta poi le parole di Allegri, secondo cui anche i rossoneri lotteranno per lo scudetto: "E' un furbacchione".

A margine della premiazione della prima tappa del Milan Charity Golf Challenge 2014, Adriano Galliani risponde con ironia a Massimiliano Allegri, che aveva inserito il Milan tra le papabili per lo scudetto. "Allegri, con cui ho un rapporto buonissimo, è un furbacchione - dice l'a.d. rossonero -. Max è un amico e gli auguro tutte le fortune del mondo per 36 partite all'anno...". Nessun dramma per l'assenza del Milan dalle coppe europee: "E' successo a tutti i club italiani un anno senza l'Europa, noi siamo quelli che in questi quindici anni ci siamo andati di più, 13 volte in Champions e due volte in Europa League. E' la prima volta in questo secolo che siamo fuori, speriamo non succeda più".



Galliani smentisce poi i rumors su Donadoni, che erano circolati durante l'estate: "Non abbiamo pensato a Donadoni prima di Inzaghi, Donadoni è una gloria, un giocatore straordinario, un grande tecnico, ha fatto benissimo con la Nazionale, ha fatto bene nei club, ma a un certo punto la nostra scelta è andata diritta verso Inzaghi. Pippo sta giocando con il 4-3-3, non è un dogma perché avete visto nella parte finale contro la Lazio che ha cambiato modulo. I moduli si possono cambiare o da una partita all'altra o durante la partita. Inzaghi è stato un grande giocatore, conosce bene il calcio, conosce bene i suoi giocatori e valuterà cosa fare".



Prima di esprimere il proprio pensiero sulla nuova Nazionale di Conte, l'a.d. del Milan ha voluto spezzare una lancia a favore di Claudio Lotito, al centro delle polemiche per il suo 'presenzialismo' al seguito degli azzurri: "E' una polemica pretestuosa, non so che fastidio dia Lotito. E' una persona che lavora molto. La Nazionale di Conte? Mi piace, l'ho vista l'altra sera, la vedrò domani. Conte è un grande allenatore che sa motivare molto i suoi giocatori, ha sempre fatto molto, molto bene. Riuscirà a fare grandi risultati anche con la Nazionale".