Milan, Galliani: "Pippo è grande. Tifosi, abbiate fiducia"

17:06 - L'età è solo un fatto meramente anagrafico. Settanta anni, compiuti nello stesso giorno di Barbara Berlusconi, ma l'entusiasmo di un ragazzo. Innamorato del Milan. Un compleanno in rossonero per Adriano Galliani, un compleanno con sguardo sul futuro prossimo di una squadra che punta a tornare grande: "Faremo bene - ha detto a Radio Sportiva l'ad milanista - perché abbiamo un grande allenatore. Ai tifosi chiedo un atto di fede: non deluderemo".

"Mi sento giovane e in forma e spero di continuare a lungo" ha continuato Galliani. "Ieri ho parlato con Pippo Inzaghi che vede crescere la squadra giorno dopo giorno. Sono convinto che faremo bene in questa stagione, lo pensa tutta la società perché abbiamo un allenatore bravissimo che si sta impegnando molto. Ai tifosi preoccupati dico che devono avere fiducia, ci vuole un atto di fede da parte di tutti che verrà ripagato". Poi uno sguarda rapido al passato: "Ci sono stati tantissimi episodi bellissimi, una delle cose che ricordo con maggior piacere è l’acquisto di Gullit che, insieme a quello di van Basten, sono stati i primi grandi acquisti dell’epopea del presidente Berlusconi".