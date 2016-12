Milan, Galliani: "Per Iturbe vediamo"

18:30 - Nel giorno in cui parte la nuova stagione del Milan di Inzaghi, parla l'amministratore delegato Galliani. L'a.d., mentre era intento a firmare autografi, ha risposto alle domande di alcuni tifosi curiosi che gli hanno chiesto di Balotelli e del colpo Iturbe. Galliani ha detto: "Balo è in vacanza e torna il 22". E sull'argentino del Verona: "Adesso vediamo". Un semplice modo per "liquidare" i curiosi o una frase di speranza? Il mercato ce lo dirà.

I milanisti sperano e con loro anche Inzaghi. C'è bisogno di riscattare la passata stagione, chiusa senza il piazzamento nelle coppe europee. Risultato che dalle parti di Milanello non si vedeva dal decimo posto della stagione 1997/98. Per il riscatto ci vorranno nuove motivazioni, ma anche nuovi arrivi. Quel "vediamo" non può essere casuale.