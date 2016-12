Milan: Galliani parla di Matri e... Iturbe

08:22 - Fine settimana a Forte dei Marmi (anche) per lavoro. Adriano Galliani incontra Enrico Preziosi e sull'asse Milan-Genoa si tratta lo scambio, non sarà facile, Matri-Vrsaljko. Non sarà facile perché Matri vuole ritagliarsi uno spazio, e una rivincita, con Pippo Inzaghi: dunque, restando rossonero. Comunque sia, la trattativa molto amichevole procede anche perché il Genoa avrà il problema di sostituire Gilardino (verso il Guangzhou di Lippi): o con Matri o con Borriello, che arriverebbe da Roma.

La cessione di Matri, per il Milan, è anche un modo per riavvicinare Iturbe: promesso da Verona alla Juve, ma in attesa di una controproposta del Milan che dopo aver chiuso con Kakà (8 milioni di ingaggio) e in attesa di sistemare Robinho (6 milioni), se dovesse chiudere la fase-Matri (risparmio di ingaggio) troverebbe le risorse per dare al Verona, in quattro anni, il corrispettivo di 27-28 milioni dinanzi ai quali il club veneto direbbe sì al Milan, non più alla Juventus.

Quanto a Iturbe, si sa: fra Milan e Juve, Champions League a parte, non avrebbe preferenze assolute.