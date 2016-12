Milan, Galliani: "Non sono pentito di aver dato il 10 a Honda" 

10:15 - Adriano Galliani adesso se la ride dopo le tante critiche piovutegli addosso. Perché il mercato di gennaio del Milan sta dando i suoi frutti. A partire da Honda. "E' il miglior calciatore d'Asia, non sono assolutamente pentito di avergli dato la maglia numero 10. Bisogna avere pazienza, ha cambiato squadra e campionato non poteva arrivare dalla Russia e adattarsi subito con un chip, ma è un giocatore di talento", ha detto l'ad rossonero.

"Due settimane tutti dicevano che il mercato di gennaio era sbagliato, ora che e' azzeccato. I tre acquisti stanno andando molto, molto bene: Honda e Taarabt hanno dato molto equilibrio al centrocampo, e Rami sta giocando bene", ha aggiunto. Galliani ha invece glissato davanti a una domanda sul rinnovo della sponsorizzazione con Fly Emirates: "Barbara Berlusconi è negli Emirati per questo, chiedete a lei". Per parlare degli obiettivi del Milan, invece, biosgnerà attendere ancora. "Il sabato di Pasqua, dopo le prossime due partite in casa, si deciderà quali saranno gli obiettivi del Milan", ha precisato. "Seedorf è cambiato? Lo abbiamo scelto perché sapevamo che poteva fare l'allenatore - ha spiegato Galliani a margine della presentazione della Junior Tim Cup in un oratorio milanese - i risultati fanno bene a tutti, allenatore, giocatori, dirigenti e tifosi. Quando si perde va tutto male, quando si vince tutto bene, dopo 28 anni so che lo sport è ciclico".