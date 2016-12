Milan, Galliani mette Seedorf sotto tutela: in ritiro con la squadra per Lazio e Fiorentina

10:38 - Clarence Seedorf incontra Adriano Galliani. Un vertice iniziato intorno alle 15 e durato un'ora e mezzo nella sede rossonera tra il tecnico e l'amministratore delegato dopo giorni di bufera attorno e soprattutto dentro il Milan. Un colloquio chiarificatore da cui è emersa la volontà di Galliani di restare in ritiro con la squadra da sabato a mercoledì, dalla partita con la Lazio a quella con la Fiorentina. Per Seedorf decisivi i prossimi 180 minuti di campionato.

LA CRONACA DELLA GIORNATA

17:05 IL FUTURO DELLA PANCHINA DECISO DAI PROSSIMI 180 MINUTI DI CAMPIONATO

L'incontro, deciso nella giornata di giovedì, si è svolto in un clima costruttivo: Adriano Galliani ha comunicato a Seedorf che starà al suo fianco insieme alla squadra da domani pomeriggio, vigilia della sfida con la Lazio, sino a mercoledì sera dopo la partita con la Fiorentina. Un modo per ribadire da un lato l'assoluta vicinanza della società ma dall'altro per chiarire come i prossimi 180 minuti di campionato saranno decisivi in un senso o nell'altro per le sorti della panchina rossonera.



16:54 INCONTRO PROGRAMMATO GIA' DA TEMPO

Il faccia a faccia tra Galliani e Seedorf era già programmato da tempo. Secondo quanto trapela dagli ambienti rossoneri non si sarebbe dunque trattato di una convocazione improvvisa. Durante il colloquio l'amministratore delegato del Milan avrebbe ribadito la volontà di stare ancor più vicino alla squadra in questo delicato momento. Da qui la decisione di restare con la squadra a Roma domenica sera dopo la partita con la Lazio e trasferirsi poi insieme al gruppo a Firenze per la sfida infrasettimanale contro i viola.



16:45 TERMINATO IL CONFRONTO GALLIANI-SEEDORF

Dopo circa in'ora e mezza di faccia a faccia è terminato il colloquio nella sede rossonera tra l'amministratore delegato del Milan e il tecnico olandese. A breve ulteriori dettagli.



Secondo Milan News, è stato Adriano Galliani a convocare il tecnico per il colloquio, intorno al quale si possono solo fare ipotesi. Può essere un normale e deciso confronto in vista di due gare delicatissime, soprattutto quella di domenica sera. In gioco c'è il destino di tutto il Milan, non solo quello dell'allenatore. Un gradino sopra ci potrebbero essere anche comunicazioni nei riguardi di Seedorf, dopo cinque giorni di turbolenza massima: si è passati dalla contestazione a Galliani, fra venerdì e domenica, all'attacco frontale nei riguardi dell'allenatore fino alle ipotesi di scelte dolorose e necessarie, da valutare dopo le due trasferte di Roma e Firenze. Un ulteriore gradino ancora più su, e si vocifera di esonero in giornata. Ma qui francamente si sconfina un po' verso scelte molto rumorose, forse troppo. Secondo altre fonti, sarebbe stato Seedorf a chiedere a Galliani un colloquio chiarificatore, dopo l'incontro che Galliani ha avuto con Silvio Berlusconi ad Arcore, all'inizio della settimana.