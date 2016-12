Milan, Galliani: "Kakà? Temevo il flop. Con Barbara Berlusconi tutto sistemato" 

17:08 - Dopo gli scossoni di fine 2013, la posizione di Adriano Galliani al Milan è salda più che mai: "Resto, non è prevista alcun tipo di uscita - ha confessato l'ad rossonero a 'Tempo Reale', la trasmissione di Radio Montecarlo -. Ben venga Barbara. All'inizio abbiamo avuto qualche problema, ma credo che sia tutto risolto". Poi una riflessione su Kakà: "Inizialmente abbiamo tutti avuto paura che non fosse lo stesso Riccardino. Si è confermato una leggenda".

Dopo il 100° gol rossonero messo a segno con l'Atalanta, i complimenti per Ricky sono arrivati da tutto il mondo: "Il messaggio di Ancelotti mi ha fatto particolarmente piacere - spiega Galliani -. Kakà è una leggenda, abbiamo avuto giocatori immensi come Baresi e Maldini, ma lui in tutti questi anni è entrato nel cuore dei tifosi in una maniera tutta sua, siamo tutti innamorati di Kakà". L'ad ha anche ricordato come Ricky si sia sospeso lo stipendio dopo l'infortunio alla prima uscita col Torino.

Adesso ci sono i nuovi arrivi: Honda e Rami. Sono pronti a scendere in campo? "Ho molta paura a fare previsioni" ha ribadito Galliani. Che poi si sofferma sul derby perso prima di Natale: "Abbiamo giocato bene per 60 minuti, potevamo non perderlo". Infine, sulla spartizione dei ruoli con Barbara Berlusconi, l'ennesimo chiarimento: "Sono aree totalmente distinte, non ci sono interferenze. L'area sportiva del Milan, diua mia competenza, è stata diviso dal resto".