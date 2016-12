Milan, Galliani: "Inzaghi è scatenato" 

10:44 - Rapporto idilliaco tra Adriano Galliani e Pippo Inzaghi. L'ad del Milan continua ad elogiare il neo allenatore rossonero: "Ogni giorno pranzo e ceno con Inzaghi, è scatenato e ha un entusiasmo contagioso". Tutto procede a meraviglia e ora tutti sono concentrati sul mercato dopo gli arrivi di Alex e Menez: "Manca un mese al raduno, vedremo di dargli la rosa più competitiva possibile". Ancora incerta la permanenza di Kakà: "Non l'ho ancora sentito".

Galliani ha però assicurato che Bryan Cristante è incedibile. "Sono accerchiato da un nugolo di numerini che iniziano col +35, il prefisso del Portogallo, ma continuo a ripetere che non è in vendita - ha assicurato l'ad rossonero arrivando al centro sportivo Vismara che fino a domenica ospita le scuole calcio del Milan di tutta Italia - Non vendiamo un altro giocatore del settore giovanile". Altri tre prodotti del vivaio stanno regalando soddisfazioni a Galliani in questi giorni.

"I tre terzini della Nazionale, Darmian, De Sciglio e Abate arrivano dal nostro settore giovanile e questa è una grandissima soddisfazione - ha sottolineato - Lavoriamo perche' sempre piu' ragazzi del nostro vivaio possano arrivare in prima squadra e poi in Nazionale".



INZAGHI SALUTA I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA

In mezzo ai numerosi impegni per pianificare la nuova stagione, Filippo Inzaghi ha avuto modo di incontrare i ragazzi della Primavera nel corso di una cena organizzata a Milano, al ristorante 'Novecento'. Assieme a Superpippo era presente anche Filippo Galli. Il nuovo allenatore della prima squadra, intorno alle 21.30, si è stretto ai suoi ormai ex ragazzi, li ha ringraziati per la splendida stagione (il Milan ha vinto il Torneo di Viareggio) e ha augurato loro tutto il meglio per il futuro.

BARBARA BERLUSCONI E INZAGHI INSIEME A CASA MILAN

"Casa Milan è nata attorno all'idea di costruire una nuova sala Coppe. Volevamo un posto che fosse disponibile a tutti, soprattutto ai nostri tifosi. Per noi e' un modo per aprirci al futuro". Lo ha detto Barbara Berlusconi all'incontro con Filippo Inzaghi e i giocatori della squadra Primavera, oggi pomeriggio in visita al museo di Casa Milan.

VISITE MEDICHE PER MENEZ

Visite mediche per Menez oggi alla Madonnina di Milano. L'attaccante francese domani sarà a Milanello per svolgere i test fisici.