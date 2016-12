Milan: Galliani "Il Sassuolo ci ha chiesto Inzaghi ma abbiamo detto no"

18:17 - "Inzaghi non sarà l'allenatore del Sassuolo. Ce l'ha chiesto ma abbiamo detto no". Così Adriano Galliani durante la presentazione del nuovo arrivo Michael Essien. "Pippo ha accettato tranquillamente la cosa - ha aggiunto l'ad del Milan - Non possiamo lasciarlo andare, Pippo sta facendo un suo percorso di crescita. E' un mito e una leggenda del Milan e non può andarsene". Sullo scambio Constant-Armero con il Napoli, Constant ha detto no.

"Non può entrare uno se non esce un altro - ha proseguito Galliani - Il Milan è d'accordo, così come il Napoli e Armero, manca l'ok di Constant. E ancora sul mercato: "Ci sono altre operazioni in corso che per ora non sono uscite. Cerci non arriva, per Coentrao mi hanno detto di no, Paletta mai chiesto, Vidic nemmeno. C'è stata un'ipotesi di scambio Agazzi-Amelia quando Marco voleva andare via, ma ora non c'è nulla. Credo che siamo a posto in tutti i reparti, quindi se esce un giocatore entra un pari ruolo. Certe cose poi possono anche cambiare. Oggi è martedì, mancano ancora tre giorni, quindi vediamo...".



Sul nuovo arrivato Essien: "E' l'ultimo acquisto per oggi del mercato di gennaio. Ha giocato in grandi club come Lione, Chelsea, Real Madrid e finalmente il Milan. Ha solo 31 anni, è un giocatore che abbiamo cercato in accordo con l'allenatore perchè secondo noi è ideale per il nostro nuovo modulo. Ancelotti me ne ha parlato molto bene. E' anche per questo che abbiamo deciso di puntare su di lui. Con Essien ho parlato già da un po' di tempo, anche Allegri era d'accordo del suo arrivo. La trattativa è nata anche per le assenze di Montolivo e Muntari in Champions League. Quando abbiamo iniziato a scegliere, abbiamo cercato un mediano con certe caratteristiche, togliendo tutti coloro che avevano già giocato in Champions. Poi abbiamo tolto tutti gli extracomunitari. Di fronte ad un elenco ristretto fra tutti i giocatori con queste caratteristiche lui era di gran lunga il migliore. Al Chelsea non giocava per scelta tecnica, non ha mai saltato un allenamento. Non so chi abbia messo in giro le voci che le visite non erano andate bene".



Essien sulla scelta di venire al Milan: "Ho sempre detto anche ai miei amici e familiari che prima di finire la carriera volevo indossare la maglia del Milan. Poi ho parlato con Seedorf, non volevo andare in nessun'altra squadra. Con Seedorf ci conosciamo da tanto tempo e quando ci siamo sentiti a telefono è stata una conversazione amichevole. Mourinho, invece, mi ha incoraggiato dicendomi che mi sarei sentito a mio agio in Italia. Quando si arriva in un club come il Milan si gioca sempre per vincere. Questa è una stagione particolare ma continueremo di dare il massimo fino alla fine".