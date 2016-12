Milan, Galliani "Con Barbara Berlusconi rapporti mai così buoni"

22:29 - "Mai i rapporti fra Barbara e il sottoscritto sono stati buoni come in questo periodo, oggi abbiamo parlato più di un'ora del Milan". Adriano Galliani conferma il ritorno al sereno in casa rossonera tra i due amministratori delegati dopo i conflitti del recente passato. Su Balotelli: "Mai così bene? Io non l'ho mai visto stare male. Mario ha un rendimento che alla società va molto bene, è molto positivo, quindi non c'è nessun tipo di problema".

"Balotelli? Ci si dimentica che l'anno scorso ha fatto un gol a partita e ci ha aiutato molto ad andare in Champions League - ha proseguito Galliani a margine di un evento commerciale - Ha una media realizzativa altissima, è qui da un anno e due mesi e guardando il numero di gol segnati, se questo vuol dire stare male... Galliani ha visto "grandi miglioramenti" e una squadra "in crescita atletica, fisica e tecnica". "Il Milan in 15 stagioni del nuovo millennio è l'unica squadra italiana che ha sempre giocato le competizioni europee, 13 volte la Champions e 2 l'Europa League. Quindi se non giocheremo almeno una delle coppe europee l'anno prossimo, avremo fatto comunque meglio di chiunque altro in questo millennio in Italia, andate a controllare i nostri competitor. Il calendario non è mai né agevole né difficile. Il fatto di essere agevole o meno dipende quasi sempre non dagli avversari ma da noi stessi: se stiamo bene diventa tutto agevole, altrimenti tutto difficile". A fine campionato, ha concluso l'ad rossonero, "sarà presa una decisione sui riscatti di Rami e Taarabt, le cui cifre sono già fissate".