Milan, Galliani: "Berlusconi non ha criticato Seedorf"

18:25 - La panchina di Clarence Seedorf è salda. Saldissima. Nonostante la sconfitta del Milan a Napoli e il gioco che stenta a decollare. Lo sostiene Adriano Galliani, intervenuto questa mattina per smentire indiscrezioni di stampa secondo cui Silvio Berlusconi, amareggiato per la brutta prestazione del San Paolo, avesse criticato l'allenatore. "Non c'è stata nessuna critica", ha assicurato l'ad rossonero.

Avanti con l'olandese, dunque, senza pericolo che vi siano ripensamenti precoci sul progetto sposato dalla famiglia Berlusconi. L'olandese, per il momento, non rischia nulla. L'anno ormai è considerato in casa Milan di transizione. Di qui si costruisce il futuro e per il futuro bisogna lavorare con calma e molta pazienza. Fatto sta che Galliani ha parlato stamattina con il presidente per sondare il suo umore e nella telefonata, ha riferito, Berlusconi non ha manifestato particolari malumori. Certo, si potrebbe fare meglio. Ma si farà, e forse per il momento basta così. Poi, ovvio, c'è la Champions da onorare e lì non si può scherzare. I rossoneri vogliono giocarsi alla pari la qualificazione. Se poi l'obiettivo sarà centrato o no non è così determinante. Determinante è invece uscire a testa alta dal doppio match. Perché una brutta figura in Europa, quella sì, farebbe certamente storcere la bocca a Berlusconi e, magari, traballare un po' Seedorf.