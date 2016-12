Milan, Galliani a Milanello per portare i complimenti di Berlusconi

10:23 - C'è entusiasmo in casa Milan dopo le due vittorie nelle prime due uscite in campionato, cosa che non accadeva dal 2006-07. Il giorno dopo il successo di Parma la squadra rossonera è già tornata al lavoro in vista del big match di sabato sera a San Siro contro la Juve. Ad assistere all'allenamento c'era Adriano Galliani. L'ad ha riportato alla squadra i complimenti del presidente Berlusconi per l'impegno e la rabbia agonistica mostrati al Tardini.

Galliani, come riferisce il sito del Milan, si è presentato a Milanello per assistere all'allenamento e portare alla squadra i complimenti di Berlusconi, "per l'impegno dimostrato a Parma, ma anche e soprattutto per la rabbia agonistica e l'entusiasmo trasmesso da tutti gli uomini in panchina, che si è percepito chiaramente a ogni gol segnato dal Milan".



Per quanto riguarda la seduta, dopo il torello pre-allenamento, la squadra si è dedicata a un lavoro improntato sullo stretching e sulla corsa. A seguire fase di possesso palla 6 contro 6, mentre i portieri Abbiati e Agazzi hanno svolto il loro lavoro specifico di ruolo con il loro istruttore Magni. Per Muntari corsa sui due campi dietro la palestra, rialzato e ribassato, a ritmi non alti. L'allenamento ha visto in chiusura una partitella 5 contro 5 su campo ridotto, con il coinvolgimento anche dei portieri.