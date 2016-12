Milan: futuro segnato per Seedorf 

08:22 - Il futuro di Seedorf sulla panchina del Milan sembra essere segnato. In casa rossonera è gelo totale tra la società e l'allenatore rossonero che ieri ha sfidato Galliani rilasciando un'intervista non autorizzata. Nessuna vera frecciata nelle sue parole, ma gli avvocati rossoneri si dice siano al lavoro per trovare la via del licenziamento per giusta causa che farebbe risparmiare al club 10 milioni di euro. La situazione è critica, Clarence è solo contro tutti.

Seedorf ha detto di sentire la fiducia del club e di non aver bisogno di conferme, ma la situazione sembra essere completamente l'opposta. L'iniziativa personale di ieri dell'olandese sembra essere la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Clarence ha rischiato un clamoroso esonero a sette giorni dal derby con l'Inter, ma poi la situazione è rientrata nella norma, per dire. Si va avanti con l'ex centrocampista fino a fine stagione, poi le strade sembrano destinate a separarsi.

Galliani, all'arrivo in Lega, ha voluto fare un po' di chiarezza sulla vicenda: "Sicuramente ha fatto un'intervista non concordata con la società e questo non è in linea con il nostro regolarmento interno, anche se non ha detto nulla di censurabile. Lì finisce la vicenda".

L'ad è tornato anche sulla sconfitta contro la Roma: "Non è successo nulla di strano, abbiamo perso con la seconda in classifica, tra l'altro non essendo dominata sul piano del gioco". Una sottolineatura che sa di frecciata a Barbara Berlusconi che sabato, in un'intervista all'Ansa, aveva ammesso la superiorità dei giallorossi. Galliani non avrebbe gradito le sue parole ed ecco la risposta. Europa League? "Siamo cinque squadre in un punto, inutile fare previsioni. Vediamo cosa succede".