Milan, Essien: "Torres farà un sacco di gol"

17:18 - Michael Essien sta aspettando il suo turno per dare una mano al centrocampo del Milan, che nel pareggio a Empoli ha perso per infortunio il giovane olandese Van Ginkel. "Voglio contribuire ai successi del mio club, puntiamo ai primi tre posti e voglio partecipare al raggiungimento degli obiettivi. Un aiuto non giocare le coppe europee? Sì, sono sicuro che aiuterà anche se avrei preferito stare ancora in Europa", ha detto il ghanese al sito dell'Uefa.

Il mediano arrivato dal Chelsea ha parlato molto bene di Fernando Torres, in rete al debutto da titolare al Castellani: "Spero davvero possa fare bene al Milan, per sé e per il club. Lavora duro, dà il 100%. Sono sicuro che vedremo un sacco di gol". Essien poi promuove Pippo Inzaghi allenatore: "E’ una brava persona prima di tutto, e sta facendo bene come allenatore. E’ relativamente giovane ma non ho dubbi che continuerà a fare bene. Non è facile allenare club, specialmente importanti come il Milan: ho un sacco di rispetto per lui, dà tutto quello che ha". L'esperto centrocampista spera di riscattare col Milan un Mondiale molto deludente col suo Ghana: "Ho giocato poco, è stata una delusione per me. Come squadra, non abbiamo mantenuto le aspettative, è stata una brutta spedizione. Ritirarmi dalla nazionale? Non ho ancora deciso cosa farò". Il chiusura una battuta sul futuro, che non prevede un ruolo in panchina: "Ho sempre detto che non allenerò, non fa per me".