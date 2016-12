Milan, El Shaarawy sta meglio: positivo il controllo ad Amsterdam 

17:06 - Buone notizie in casa Milan: la visita di controllo cui si è sottoposto Stephan El Shaarawy ad Amsterdam ha dato esito positivo. La riabilitazione al piede operato lo scorso dicembre procede nel migliore dei modi. L'attaccante rossonero, secondo quanto riportato da 'milannews.it', continuerà a svolgere le terapie con lo staff medico del club, prima di ripresentarsi dal professor Van Dijk per l'ultimo consulto il prossimo 17 marzo.

In questa stagione maledetta, El Shaarawy si è fermato addirittura quattro volte. L'ultima in occasione del match casalingo con l'Ajax dello scorso 12 dicembre, quando l'attaccante ha avvertito un problema al piede. Era la riacutizzazione del dolore nella zona della precedente frattura. Il Faraone si è operato in Portogallo e sta seguendo un percorso riabilitativo che dovrebbe riportarlo in campo a fine marzo. Il prossimo incontro con Van Dijk potrebbe essere quello del "via libera" per allenarsi con i compagni a Milanello.