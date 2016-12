Milan, El Shaarawy: "Sogno un gol nel derby e poi il Mondiale"

15:22 - L'inferno è alle spalle. Contro l'Inter, finalmente, il ritorno: dopo l'operazione, le preoccupazioni, il recupero: "Sogno un gol nel derby - ha raccontato El Shaarawy in esclusiva a Sportmediaset - ancora sotto la mia Curva. Un gol per andare in Europa, nostro obiettivo, e poi convincere Prandelli a portarmi ai Mondiali. Io ci credo, le scelte le farà il ct ma voglio il Brasile. Seedorf? Mi ha aiutato molto. Inzaghi? Grande motivatore".